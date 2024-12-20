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        Batman'da tespit edilen kaçak yapılar yıkılıyor

        Batman Belediyesince kentte tespit edilen kaçak yapıların yıkımı gerçekleştiriliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.12.2024 - 13:35 Güncelleme: 20.12.2024 - 13:38
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        Batman'da tespit edilen kaçak yapılar yıkılıyor
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        Batman Belediyesince kentte tespit edilen kaçak yapıların yıkımı gerçekleştiriliyor.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Yapı Kontrol Müdürlüğü, Bayındır Mahallesi İsmail Zemin Bulvarında bulunan ruhsatsız kaçak bir yapının yıkımını gerçekleştirdi.

        Yıkım işlemleri sırasında İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken Belediye Zabıta Müdürlüğü ekipleri de bina çevresine güvenlik şeridi çekerek bölgeyi araç ve yaya trafiğine kapattı.

        Yıkım işlemi, alınan kararın ardından uygulamaya konuldu.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yapı ruhsatlarına yönelik 14 maddelik yeni kriterlerin uygulanacağını belirterek, bu kriterlere uymayan yapıların kesinlikle kabul edilmeyeceğini, kaçak yapılaşmaya müsamaha gösterilmeyeceğini ifade etti.

        Açıklamada ayrıca, kent genelindeki mahalle ve sokaklarda denetimlerin devam ettiği, vatandaşlardan gelen kaçak yapı ihbarlarının da anında değerlendirildiği kaydedildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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