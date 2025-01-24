Batman'da 15 bin 850 paket kaçak sigara ele geçirildi

Aramada, gümrük kaçağı 15 bin 850 paket sigara, 2 kablosuz kulaklık, 32 paket çay, 1 elektronik sigara, 2 litre alkollü içecek ile 18 kutu viski ve 5 paket puro ele geçirildi.

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