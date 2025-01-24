Batman'da 15 bin 850 paket kaçak sigara ele geçirildi
Batman'ın Hasankeyf ilçesinde 15 bin 850 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Batman'ın Hasankeyf ilçesinde 15 bin 850 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
İlçe Emniyet Amirliğince kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik çalışma başlatıldı.
Bu kapsamda uygulama noktasında durdurulan 2 araçta arama yapıldı.
Aramada, gümrük kaçağı 15 bin 850 paket sigara, 2 kablosuz kulaklık, 32 paket çay, 1 elektronik sigara, 2 litre alkollü içecek ile 18 kutu viski ve 5 paket puro ele geçirildi.
Olayla ilgili 3 kişi hakkında adli işlem yapıldı.
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