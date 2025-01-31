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        Batman'da uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı tutuklandı

        Batman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.01.2025 - 16:43 Güncelleme: 31.01.2025 - 16:53
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        Batman'da uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı tutuklandı
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        Batman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

        Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, yemek masasına zulalanmış 13 kilo 530 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 4 şüpheli yakalandı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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