Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Batman Haberleri

        Batman'ın Sason ilçesinde eğitime kar engeli

        Batman'ın Sason ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime bugün ara verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.02.2025 - 10:28 Güncelleme: 14.02.2025 - 10:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        Batman'ın Sason ilçesinde eğitime kar engeli
        ABONE OL

        Batman'ın Sason ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime bugün ara verildi.

        Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartlarının buzlanma ve don tehlikesine neden olduğu belirtildi.

        Açıklamada, "Yoğun kar yağışı, buzlanma ve don tehlikesi nedeniyle 14 Şubat Cuma günü taşıma kapsamında bulunan okullarımız ile köy okullarımızda eğitime bir gün süreyle ara verilmiştir." ifadesine yer verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Konut yeni yıla yüksek satışla girdi
        Konut yeni yıla yüksek satışla girdi
        "En güzel cevabı Mourinho verdi!"
        "En güzel cevabı Mourinho verdi!"
        Virüslü domates tohumları, havaalanında yakalandı
        Virüslü domates tohumları, havaalanında yakalandı
        Üsküdar'da facia kıl payı! 2 bina tahliye edildi!
        Üsküdar'da facia kıl payı! 2 bina tahliye edildi!
        Müzisyen cinayetinde kan donduran detaylar ortaya çıktı!
        Müzisyen cinayetinde kan donduran detaylar ortaya çıktı!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        Kar yağışı ve yağmur uyarısı! Bu iller dikkat
        Kar yağışı ve yağmur uyarısı! Bu iller dikkat
        "KDV bir tarife olarak değerlendirilecek"
        "KDV bir tarife olarak değerlendirilecek"
        Bulls GSYO halka açılıyor
        Bulls GSYO halka açılıyor
        Dikkat! Bu hatayı yapmayın! Soba kovasıyla gelen ölüm!
        Dikkat! Bu hatayı yapmayın! Soba kovasıyla gelen ölüm!
        G.Saray tur şansını İstanbul'a bıraktı
        G.Saray tur şansını İstanbul'a bıraktı
        Aşk zaferi
        Aşk zaferi
        Ameliyat pazarlığı yapan birime durdurma
        Ameliyat pazarlığı yapan birime durdurma
        "Esinlenme var, dava yok"
        "Esinlenme var, dava yok"
        Belirli süreli sözleşme kriteri
        Belirli süreli sözleşme kriteri
        Kulaklıklarda neden R ve L işaretleri var?
        Kulaklıklarda neden R ve L işaretleri var?
        Bir terapi yöntemi olarak Orman Banyosu
        Bir terapi yöntemi olarak Orman Banyosu
        Hindistan cevizi yağı gerçekten zayıflatıyor mu?
        Hindistan cevizi yağı gerçekten zayıflatıyor mu?
        İtalyan gazeteciler HT Spor'a anlattı!
        İtalyan gazeteciler HT Spor'a anlattı!
        Yolcu otobüsü devrildi! Ölü ve yaralılar var
        Yolcu otobüsü devrildi! Ölü ve yaralılar var

        Benzer Haberler

        Batman'da 236 yerleşim yerinin yolu, kardan kapandı
        Batman'da 236 yerleşim yerinin yolu, kardan kapandı
        Şarampole savrulan cenaze aracı, kaya parçası sayesinde durdu
        Şarampole savrulan cenaze aracı, kaya parçası sayesinde durdu
        Batman'da kar nedeniyle yoldan çıkan minibüs ekiplerce kurtarıldı
        Batman'da kar nedeniyle yoldan çıkan minibüs ekiplerce kurtarıldı
        Hasankeyf Kaymakamı İmrak'tan Berat Kandili mesajı
        Hasankeyf Kaymakamı İmrak'tan Berat Kandili mesajı
        Hasankeyf'teki mağaralar turizme kazandırılıyor
        Hasankeyf'teki mağaralar turizme kazandırılıyor
        Jandarma Genel Komutanlığından gelen heyet Batman'da Mor Kuryakos Manastırı...
        Jandarma Genel Komutanlığından gelen heyet Batman'da Mor Kuryakos Manastırı...