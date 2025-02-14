Batman'ın Sason ilçesinde eğitime kar engeli

Batman'ın Sason ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime bugün ara verildi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartlarının buzlanma ve don tehlikesine neden olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Yoğun kar yağışı, buzlanma ve don tehlikesi nedeniyle 14 Şubat Cuma günü taşıma kapsamında bulunan okullarımız ile köy okullarımızda eğitime bir gün süreyle ara verilmiştir." ifadesine yer verildi.