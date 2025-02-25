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        Batman merkezli uyuşturucu operasyonunda yakalanan 6 şüpheli tutuklandı

        Batman ve Antalya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.02.2025 - 10:23 Güncelleme: 25.02.2025 - 10:23
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        Batman merkezli uyuşturucu operasyonunda yakalanan 6 şüpheli tutuklandı
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        Batman ve Antalya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 zanlı tutuklandı.

        Batman Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu ticareti yapanların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

        Çalışma kapsamında Batman merkez, Beşiri ilçesi ve Antalya'da düzenlenen operasyonda, uyuşturucu sevk ettikleri, sevk edilen uyuşturucuyu torbacılık yöntemiyle sattıkları tespit edilen 6 şüpheli yakalandı.

        Yapılan aramalarda 10 gram sentetik uyuşturucu, 317 gram sentetik uyarıcı, 4 sentetik ecza, 34 gram sentetik kannobinoid, ruhsatsız tabanca, şarjör ve 19 fişek ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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