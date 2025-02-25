Batman merkezli uyuşturucu operasyonunda yakalanan 6 şüpheli tutuklandı

Yapılan aramalarda 10 gram sentetik uyuşturucu, 317 gram sentetik uyarıcı, 4 sentetik ecza, 34 gram sentetik kannobinoid, ruhsatsız tabanca, şarjör ve 19 fişek ele geçirildi.

Batman Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu ticareti yapanların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

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