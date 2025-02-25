Batman merkezli uyuşturucu operasyonunda yakalanan 6 şüpheli tutuklandı
Batman ve Antalya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 zanlı tutuklandı.
Batman ve Antalya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 zanlı tutuklandı.
Batman Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu ticareti yapanların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.
Çalışma kapsamında Batman merkez, Beşiri ilçesi ve Antalya'da düzenlenen operasyonda, uyuşturucu sevk ettikleri, sevk edilen uyuşturucuyu torbacılık yöntemiyle sattıkları tespit edilen 6 şüpheli yakalandı.
Yapılan aramalarda 10 gram sentetik uyuşturucu, 317 gram sentetik uyarıcı, 4 sentetik ecza, 34 gram sentetik kannobinoid, ruhsatsız tabanca, şarjör ve 19 fişek ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
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