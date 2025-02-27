Batman'da 14. Hava Üs Komutanlığı personeline depremde arama ve kurtarma eğitimi verildi

Batman İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) uzman eğitmenleri tarafından 14. Hava Üs Komutanlığı personeline depremde arama ve kurtarma eğitimi verildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 14. Hava Üs Komutanlığı personeline depremde arama ve kurtarma konularına ilişkin teorik ve pratik bilgiler aktarıldı.

Eğitim programı ile afetlere hızlı ve etkili müdahale kapasitesinin arttırılması ve personelin bilgi ve becerilerinin güçlendirilmesinin amaçlandığı belirtildi.

Açıklamada, "Eğitim sürecinde, deprem anında yapılması gerekenler, kurtarma operasyonlarında dikkat edilmesi gereken hususlar ve ekipman kullanımı gibi önemli konular ele alınmıştır." denildi.