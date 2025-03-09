Batman'da heyelan nedeniyle yolu kapanan köydeki hasta hastaneye ulaştırıldı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Çakırpınar köyüne bağlı Vartenüs mezrasında, sahur vakti rahatsızlanan bir kişinin yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

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