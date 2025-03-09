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        Batman'da heyelan nedeniyle yolu kapanan köydeki hasta hastaneye ulaştırıldı

        Batman'ın Sason ilçesinde, heyelan nedeniyle kapanan yolu İl Özel İdaresi ekiplerince açılan köydeki hasta hastaneye ulaştırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.03.2025 - 14:37 Güncelleme: 09.03.2025 - 14:55
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        Batman'da heyelan nedeniyle yolu kapanan köydeki hasta hastaneye ulaştırıldı
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        Batman'ın Sason ilçesinde, heyelan nedeniyle kapanan yolu İl Özel İdaresi ekiplerince açılan köydeki hasta hastaneye ulaştırıldı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Çakırpınar köyüne bağlı Vartenüs mezrasında, sahur vakti rahatsızlanan bir kişinin yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ambulans, eriyen kar nedeniyle meydana gelen heyelandan dolayı yolu kapanan mezraya ulaşamadı.

        Bunun üzerine bölgeye sevk edilen İl Özel İdaresi ekipleri, yaklaşık 4 saatlik çalışmayla yolu açtı.

        Mezraya ulaşan sağlık ekipleri, kalp rahatsızlığı bulunan hastayı hastaneye ulaştırdı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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