Batman'da heyelan nedeniyle yolu kapanan köydeki hasta hastaneye ulaştırıldı
Batman'ın Sason ilçesinde, heyelan nedeniyle kapanan yolu İl Özel İdaresi ekiplerince açılan köydeki hasta hastaneye ulaştırıldı.
Batman'ın Sason ilçesinde, heyelan nedeniyle kapanan yolu İl Özel İdaresi ekiplerince açılan köydeki hasta hastaneye ulaştırıldı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Çakırpınar köyüne bağlı Vartenüs mezrasında, sahur vakti rahatsızlanan bir kişinin yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Ambulans, eriyen kar nedeniyle meydana gelen heyelandan dolayı yolu kapanan mezraya ulaşamadı.
Bunun üzerine bölgeye sevk edilen İl Özel İdaresi ekipleri, yaklaşık 4 saatlik çalışmayla yolu açtı.
Mezraya ulaşan sağlık ekipleri, kalp rahatsızlığı bulunan hastayı hastaneye ulaştırdı.
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