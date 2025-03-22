Kozluk'ta nevruz etkinliği düzenlendi

Batman'ın Kozluk ilçesinde nevruz etkinliği düzenlendi.

Kozluk Kaymakamlığı tarafından organize edilen ve Kaymakamlık park alanında düzenlenen etkinlikte, nevruz ateşi yakıldı.

Etkinlikte konuşan Vali Ekrem Canalp, 21 Mart'ın baharın başlangıcı olarak kabul edildiğini belirterek, "Nevruz coşkuyla kutlanan ve baharın gelişini müjdeleyen gündür. Bugün de nevruz bereketiyle geldi. Çiftçilerimizin uzun zamandır beklediği yağmur beraber geldi. Bereket oldu." dedi.

Etkinlikte halk oyunları gösterisi ve müzik dinletisine eşlik eden vatandaşlar halay çekti, demir dövüldü, yumurta taşıma ve çuval yarışması yapıldı.

Programa, AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, Kozluk Kaymakamı Ekrem Güngör, Kozluk Belediye Başkanı Veysi Işık, İl Özel İdare Genel Sekreteri Abdulkadir Özer, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Şansi, İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet İhsan Aslanlı, ilçe kamu kurum yöneticileri ile vatandaşlar katıldı.