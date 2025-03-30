Hasankeyf Kaymakamı İmrak güvenlik güçleri ve vatandaşların bayramını kutladı

Daha sonra İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Amirliğini ziyaret eden İmrak, burada polis ve jandarmanın bayramını kutladı.

Bayram namazı için Selahaddin Eyyubi Cami'sine gelen İmrak, burada vatandaşlarla saf tutup bayram namazını kıldı.

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