Hasankeyf Kaymakamı İmrak güvenlik güçleri ve vatandaşların bayramını kutladı
Hasankeyf Kaymakamı Mehmet Ali İmrak, güvenlik güçleri ve vatandaşlarla bayramlaştı.
Hasankeyf Kaymakamı Mehmet Ali İmrak, güvenlik güçleri ve vatandaşlarla bayramlaştı.
Bayram namazı için Selahaddin Eyyubi Cami'sine gelen İmrak, burada vatandaşlarla saf tutup bayram namazını kıldı.
İmrak, namazın ardından vatandaşlarla bayramlaştı.
Daha sonra İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Amirliğini ziyaret eden İmrak, burada polis ve jandarmanın bayramını kutladı.
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