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        Hasankeyf Kaymakamı İmrak güvenlik güçleri ve vatandaşların bayramını kutladı

        Hasankeyf Kaymakamı Mehmet Ali İmrak, güvenlik güçleri ve vatandaşlarla bayramlaştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.03.2025 - 09:30 Güncelleme: 30.03.2025 - 09:35
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        Hasankeyf Kaymakamı İmrak güvenlik güçleri ve vatandaşların bayramını kutladı
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        Hasankeyf Kaymakamı Mehmet Ali İmrak, güvenlik güçleri ve vatandaşlarla bayramlaştı.

        Bayram namazı için Selahaddin Eyyubi Cami'sine gelen İmrak, burada vatandaşlarla saf tutup bayram namazını kıldı.

        İmrak, namazın ardından vatandaşlarla bayramlaştı.

        Daha sonra İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Amirliğini ziyaret eden İmrak, burada polis ve jandarmanın bayramını kutladı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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