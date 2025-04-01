AK Parti Batman Milletvekili Nasıroğlu, Kozluk'ta bayramlaşma programına katıldı

AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, Kozluk ilçesinde bayramlaşma programına katıldı.

Programda, Nasıroğlu'na AK Parti İl Başkanı Hüseyin Şansi ve AK Parti Merkez Karar Yürütme Kurulu (MKYK) üyesi Murat Çiçek de eşlik etti.

Kozluk ilçesinde vatandaşlara hitap eden Nasıroğlu, birlik ve beraberlik vurgusu yaptı.

Nasıroğlu, "Bugün burada büyük bir aile olarak bir araya geldik. Bizim muhabbetimiz, sevgimiz hep büyüsün, daha güçlü hale gelsin. Birbirimizi sevdikçe, değer verdikçe Batman'ın da değeri artacaktır." dedi.

Nasıroğlu daha sonra vatandaşların bayramlarını tebrik ederek talep ve önerilerini dinledi.