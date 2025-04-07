Batman'da düğünde sırtına yorgun mermi isabet eden kişi yaralandı
Batman'ın Kozluk ilçesinde düğünde yorgun merminin isabet etmesi sonucu yaralanan kişi tedavi altına alındı.
Batman'ın Kozluk ilçesinde düğünde yorgun merminin isabet etmesi sonucu yaralanan kişi tedavi altına alındı.
Karpuzlu köyünde önceki gün düzenlenen bir düğüne katılan Ahmet D. (60) sırtında bir ağrı hissetti.
Yakınları tarafından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen Ahmet D'nin sırtına yorgun mermi isabet ettiği belirlendi.
Ahmet D'nin tedavisi sürüyor.
Jandarma ekiplerince zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.
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