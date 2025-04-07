Batman'da düğünde sırtına yorgun mermi isabet eden kişi yaralandı

Yakınları tarafından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen Ahmet D'nin sırtına yorgun mermi isabet ettiği belirlendi.

Karpuzlu köyünde önceki gün düzenlenen bir düğüne katılan Ahmet D. (60) sırtında bir ağrı hissetti.

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