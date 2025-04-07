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        Batman'da düğünde sırtına yorgun mermi isabet eden kişi yaralandı

        Batman'ın Kozluk ilçesinde düğünde yorgun merminin isabet etmesi sonucu yaralanan kişi tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.04.2025 - 13:39 Güncelleme: 07.04.2025 - 13:39
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        Batman'da düğünde sırtına yorgun mermi isabet eden kişi yaralandı
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        Batman'ın Kozluk ilçesinde düğünde yorgun merminin isabet etmesi sonucu yaralanan kişi tedavi altına alındı.

        Karpuzlu köyünde önceki gün düzenlenen bir düğüne katılan Ahmet D. (60) sırtında bir ağrı hissetti.

        Yakınları tarafından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen Ahmet D'nin sırtına yorgun mermi isabet ettiği belirlendi.

        Ahmet D'nin tedavisi sürüyor.

        Jandarma ekiplerince zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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