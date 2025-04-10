Batman'da basın mensupları, Gazze'de gazetecilerin öldürülmesi nedeniyle İsrail'i protesto etti

Batman'da basın mensupları, Gazze'de gazetecilerin öldürülmesi nedeniyle İsrail'e tepki gösterdi.

Kentteki yerel ve ulusal basın kuruluşu temsilcileri, Gülistan Caddesi'nde bir araya geldi.

Burada grup adına açıklama yapan Batman Bağımsız Gazeteciler Derneği Başkan Veysi Demir, İsrail'in saldırılarında binlerce insanın yanı sıra onlarca gazetecinin yaşamını yitirdiğini söyledi.

Demir, şu ifadeleri kullandı:

"Basın mensupları her türlü tehlikeyi göze alıp, mazlum Gazze halkının, Filistin halkının sesini dünyaya duyurmak, bu vahşi saldırılara karşı dünya halklarını harekete geçirip duyarlılık oluşturmak için çabalıyor. İsrail, bu soykırımı dünyadan gizlemek, örtbas etmek için gazetecileri susturmak, etkisiz hale getirmek, korkutup sindirmek istiyor. Bu nedenle hiçbir kural tanımadan gazetecileri vahşice öldürüyorlar. İsrail son olarak Gazze'de görev yapan gazetecilerin kaldığı çadırı bombaladı."

Açıklamanın ardından basın çalışanları, ellerindeki fotoğraf makinesi, kamera ve kalemleri yere bırakarak İsrail'i protesto etti.