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        Batman'da basın mensupları, Gazze'de gazetecilerin öldürülmesi nedeniyle İsrail'i protesto etti

        Batman'da basın mensupları, Gazze'de gazetecilerin öldürülmesi nedeniyle İsrail'e tepki gösterdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.04.2025 - 13:25 Güncelleme: 10.04.2025 - 13:35
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        Batman'da basın mensupları, Gazze'de gazetecilerin öldürülmesi nedeniyle İsrail'i protesto etti
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        Batman'da basın mensupları, Gazze'de gazetecilerin öldürülmesi nedeniyle İsrail'e tepki gösterdi.

        Kentteki yerel ve ulusal basın kuruluşu temsilcileri, Gülistan Caddesi'nde bir araya geldi.

        Burada grup adına açıklama yapan Batman Bağımsız Gazeteciler Derneği Başkan Veysi Demir, İsrail'in saldırılarında binlerce insanın yanı sıra onlarca gazetecinin yaşamını yitirdiğini söyledi.

        Demir, şu ifadeleri kullandı:

        "Basın mensupları her türlü tehlikeyi göze alıp, mazlum Gazze halkının, Filistin halkının sesini dünyaya duyurmak, bu vahşi saldırılara karşı dünya halklarını harekete geçirip duyarlılık oluşturmak için çabalıyor. İsrail, bu soykırımı dünyadan gizlemek, örtbas etmek için gazetecileri susturmak, etkisiz hale getirmek, korkutup sindirmek istiyor. Bu nedenle hiçbir kural tanımadan gazetecileri vahşice öldürüyorlar. İsrail son olarak Gazze'de görev yapan gazetecilerin kaldığı çadırı bombaladı."

        Açıklamanın ardından basın çalışanları, ellerindeki fotoğraf makinesi, kamera ve kalemleri yere bırakarak İsrail'i protesto etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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