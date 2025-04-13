Batman'da "Mevlid-i Nebi" etkinliği düzenlendi

Batman'da Peygamber Sevdalıları Vakfı tarafından "Mevlid-i Nebi" etkinliği düzenlendi.

Merkez Pazaryeri Mahallesi'ndeki miting alanında düzenlenen etkinlik, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

İlahilerin seslendirildiği etkinlikte konuşan Peygamber Sevdalıları Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi ve Şehitler Kervanı Platformu Başkanı Ömer Çelik, Hz. Muhammed'i anlamak adına yurdun farklı noktalarında her yıl nisan ayında farklı bir temayla etkinlikler düzenlediklerini söyledi.

"Bu yılki etkinliklerimizi 'Direniş Önderi Hazreti Muhammed' temasıyla gerçekleştiriyoruz." diyen Çelik, bu kapsamda Diyarbakır, İstanbul, Batman, Adana, Van, Gaziantep, Şırnak ve daha birçok yerde aynı heyecanın yaşandığını belirtti.

Çelik, "Peygamber Efendimiz dünyaya gelişiyle 63 yıllık hayatının her karesinde insanlığın kendisinden istifade edeceği bir hayat modeli ortaya koymuştur." dedi.

Etkinliğe vakıf üyeleri ve vatandaşlar katıldı.