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        Batman'da bir binanın giriş kapısına çarpan otomobildeki sürücü yaralandı

        Batman'ın Gercüş ilçesinde bir binanın giriş kapısına çarpan otomobildeki sürücü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2025 - 13:55 Güncelleme: 17.04.2025 - 13:55
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        Batman'da bir binanın giriş kapısına çarpan otomobildeki sürücü yaralandı
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        Batman'ın Gercüş ilçesinde bir binanın giriş kapısına çarpan otomobildeki sürücü yaralandı.

        Menaf Soyvural (45) yönetimindeki 72 ABR 108 plakalı otomobil, ilçenin Pınarbaşı Mahallesi'ndeki bir binanın giriş kapısına çarptı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Olayda yaralanan sürücü Soyvural, Gercüş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kayda alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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