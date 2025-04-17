Batman'da bir binanın giriş kapısına çarpan otomobildeki sürücü yaralandı
Batman'ın Gercüş ilçesinde bir binanın giriş kapısına çarpan otomobildeki sürücü yaralandı.
Batman'ın Gercüş ilçesinde bir binanın giriş kapısına çarpan otomobildeki sürücü yaralandı.
Menaf Soyvural (45) yönetimindeki 72 ABR 108 plakalı otomobil, ilçenin Pınarbaşı Mahallesi'ndeki bir binanın giriş kapısına çarptı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Olayda yaralanan sürücü Soyvural, Gercüş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kayda alındı.
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