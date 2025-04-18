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        Batman Eğitim Araştırma Hastanesinde acil servis araçlarının kullandığı yol yenileniyor

        Batman Eğitim Araştırma Hastanesinde acil servis araçlarının kullandığı yol, yürütülen çalışmalarla yenileniyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.04.2025 - 15:30 Güncelleme: 18.04.2025 - 16:22
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        Batman Eğitim Araştırma Hastanesinde acil servis araçlarının kullandığı yol yenileniyor
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        Batman Eğitim Araştırma Hastanesinde acil servis araçlarının kullandığı yol, yürütülen çalışmalarla yenileniyor.

        Batman Belediyesince ambulans ve araç trafiğinde kullanılan yolun asfaltlanması için zeminde çalışma yürütülüyor.

        Hasta ve hasta yakınlarının mağdur olmaması için Vali ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp'in talimatıyla harekete geçen Belediye Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri çalışmaları gece saatlerinde yapıyor.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, yolda asfalt çalışması yapılacak. Yol, 170 metre uzunluğunda, 7,5 metre genişliğinde olacak.

        Yolda altyapının tamamlanmasının ardından 20 Nisan gecesi asfalt çalışması yapılacak. Yolun 21 Nisan'da araç trafiğine açılması planlanıyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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