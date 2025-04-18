Batman Eğitim Araştırma Hastanesinde acil servis araçlarının kullandığı yol yenileniyor

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, yolda asfalt çalışması yapılacak. Yol, 170 metre uzunluğunda, 7,5 metre genişliğinde olacak.

Hasta ve hasta yakınlarının mağdur olmaması için Vali ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp'in talimatıyla harekete geçen Belediye Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri çalışmaları gece saatlerinde yapıyor.

Batman Belediyesince ambulans ve araç trafiğinde kullanılan yolun asfaltlanması için zeminde çalışma yürütülüyor.

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