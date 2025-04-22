Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Batman Haberleri

        Batman'da Onkoloji Tanı ve Tedavi Merkezi törenle açıldı

        Batman'da Onkoloji Tanı ve Tedavi Merkezi törenle hizmet vermeye başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.04.2025 - 16:45 Güncelleme: 22.04.2025 - 17:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Batman'da Onkoloji Tanı ve Tedavi Merkezi törenle açıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Batman'da Onkoloji Tanı ve Tedavi Merkezi törenle hizmet vermeye başladı.

        Vali Ekrem Canalp, merkezin açılışı amacıyla düzenlenen törende, Batman'ın sadece kendi ihtiyacını karşılayan bir şehir olmanın ötesine geçerek, bölgesel sağlık üssü haline geleceğini söyledi.

        Batman için hazırlanan 50 yıllık İl Gelişim Planı'na dikkati çeken Canalp, "Bu planın 15 başlığından biri sağlık. Batman'ı bölgenin sağlık merkezi yapmayı hedefliyoruz. Bugün hizmete açtığımız bu merkez sayesinde artık Batmanlı hastaların ileri seviye kanser tedavisi için başka illere gitmesine gerek kalmayacak. Aksine çevre illerden Batman'a hasta kabul edeceğiz." dedi.

        Diş Hekimliği Fakültesi inşaatının da hızla ilerlediğini, yakın gelecekte ileri düzeyde diş tedavileri için Batman'a gelineceğini dile getiren Canalp, sağlık altyapısını her yönüyle güçlendirdiklerini kaydetti.

        AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu da açılışların yapıldığı, üretimin arttığı ve kötü hatıraların geride bırakıldığı bir Batman hayaliyle çalıştıklarını belirtti.

        Merkezin Batman'daki önemli bir eksikliği giderdiğini ifade eden Nasıroğlu, merkezin çok kıymetli bir yatırım olduğunu anlattı.

        Nasıroğlu, "Kanser gibi ağır hastalıklarla mücadele eden vatandaşlarımız artık şehir dışına gitmek zorunda kalmayacak. Ankara'ya kadar tedavi için giden gençlerimiz, yaşlılarımız vardı. Şimdi en modern cihazlarla donatılmış bu merkezde zamanında tanı konulabilecek ve erken tedavi süreci başlayacak." ifadelerini kullandı.

        Merkezin sadece Batman'a değil, tüm bölgeye hizmet vereceğini belirten Nasıroğlu, kentin sağlık alanında cazibe merkezi olacağını sözlerine ekledi.

        Daha sonra merkezin açılışı gerçekleştirildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Çocukların kavgasında 5 kişi ölmüştü! 3 firari teslim oldu!
        Çocukların kavgasında 5 kişi ölmüştü! 3 firari teslim oldu!
        2 yaşındaki çocuğa şiddet! Bakıcı tutuklandı!
        2 yaşındaki çocuğa şiddet! Bakıcı tutuklandı!
        Yabancı kiralıklarda son durum!
        Yabancı kiralıklarda son durum!
        Türkiye'de en çok aranan meslekler
        Türkiye'de en çok aranan meslekler
        Fenerbahçe'yi zirveden ne uzaklaştırdı?
        Fenerbahçe'yi zirveden ne uzaklaştırdı?
        Mahir Polat hastaneye kaldırıldı
        Mahir Polat hastaneye kaldırıldı
        Galatasaray final peşinde!
        Galatasaray final peşinde!
        "TRT, Aybüke'ye seçenek sundu"
        "TRT, Aybüke'ye seçenek sundu"
        15 bin lira tazminat ve 10 bin lira nafaka! Eşine 'o sözü' söyledi yandı!
        15 bin lira tazminat ve 10 bin lira nafaka! Eşine 'o sözü' söyledi yandı!
        Kız arkadaşı gözyaşına boğuldu! Öldüren ziyaret!
        Kız arkadaşı gözyaşına boğuldu! Öldüren ziyaret!
        Bahçeli: PKK örgütsel feshi tamamlamalı
        Bahçeli: PKK örgütsel feshi tamamlamalı
        Vatikan'dan Papa paylaşımı
        Vatikan'dan Papa paylaşımı
        Papa'ya böyle veda ettiler
        Papa'ya böyle veda ettiler
        Papa dünya çapında anıldı
        Papa dünya çapında anıldı
        797 yıllık başyapıtta 'kalpli' ahiret mesajı
        797 yıllık başyapıtta 'kalpli' ahiret mesajı
        'Annem uyuyor' dedi polis öldüğünü saptadı!
        'Annem uyuyor' dedi polis öldüğünü saptadı!
        "Ölümle burun buruna geldik"
        "Ölümle burun buruna geldik"
        Darp edildikleri gece kulübüne kurşun yağdırdılar!
        Darp edildikleri gece kulübüne kurşun yağdırdılar!
        Göz yorgunluğuna karşı 20-20-20 kuralı nedir?
        Göz yorgunluğuna karşı 20-20-20 kuralı nedir?
        Bu hemşireler bildiğiniz gibi değil! Hem girişimci hem yenilikçiler
        Bu hemşireler bildiğiniz gibi değil! Hem girişimci hem yenilikçiler

        Benzer Haberler

        Batman'da eğitimcilerden ters lale doğa yürüyüşü
        Batman'da eğitimcilerden ters lale doğa yürüyüşü
        Hasankeyf Kaymakamı İmrak muhtarlarla bir araya geldi
        Hasankeyf Kaymakamı İmrak muhtarlarla bir araya geldi
        Batman'a kazandırılacak Ahmed-i Hani Mesire Alanı için çivi çakma töreni dü...
        Batman'a kazandırılacak Ahmed-i Hani Mesire Alanı için çivi çakma töreni dü...
        Batman Valisi Canalp, OSB ile Beşiri ilçesi arasında yapımı süren yolda inc...
        Batman Valisi Canalp, OSB ile Beşiri ilçesi arasında yapımı süren yolda inc...
        AK Parti Batman Milletvekili Nasıroğlu, engelli sporcularla bir araya geldi...
        AK Parti Batman Milletvekili Nasıroğlu, engelli sporcularla bir araya geldi...
        En fazla 1 ay yaşayabilen ters laleleri görmeye geliyorlar
        En fazla 1 ay yaşayabilen ters laleleri görmeye geliyorlar