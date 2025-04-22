Batman'da Onkoloji Tanı ve Tedavi Merkezi törenle açıldı

Batman'da Onkoloji Tanı ve Tedavi Merkezi törenle hizmet vermeye başladı.

Vali Ekrem Canalp, merkezin açılışı amacıyla düzenlenen törende, Batman'ın sadece kendi ihtiyacını karşılayan bir şehir olmanın ötesine geçerek, bölgesel sağlık üssü haline geleceğini söyledi.

Batman için hazırlanan 50 yıllık İl Gelişim Planı'na dikkati çeken Canalp, "Bu planın 15 başlığından biri sağlık. Batman'ı bölgenin sağlık merkezi yapmayı hedefliyoruz. Bugün hizmete açtığımız bu merkez sayesinde artık Batmanlı hastaların ileri seviye kanser tedavisi için başka illere gitmesine gerek kalmayacak. Aksine çevre illerden Batman'a hasta kabul edeceğiz." dedi.

Diş Hekimliği Fakültesi inşaatının da hızla ilerlediğini, yakın gelecekte ileri düzeyde diş tedavileri için Batman'a gelineceğini dile getiren Canalp, sağlık altyapısını her yönüyle güçlendirdiklerini kaydetti.

AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu da açılışların yapıldığı, üretimin arttığı ve kötü hatıraların geride bırakıldığı bir Batman hayaliyle çalıştıklarını belirtti.

Merkezin Batman'daki önemli bir eksikliği giderdiğini ifade eden Nasıroğlu, merkezin çok kıymetli bir yatırım olduğunu anlattı.

Nasıroğlu, "Kanser gibi ağır hastalıklarla mücadele eden vatandaşlarımız artık şehir dışına gitmek zorunda kalmayacak. Ankara'ya kadar tedavi için giden gençlerimiz, yaşlılarımız vardı. Şimdi en modern cihazlarla donatılmış bu merkezde zamanında tanı konulabilecek ve erken tedavi süreci başlayacak." ifadelerini kullandı.

Merkezin sadece Batman'a değil, tüm bölgeye hizmet vereceğini belirten Nasıroğlu, kentin sağlık alanında cazibe merkezi olacağını sözlerine ekledi.

Daha sonra merkezin açılışı gerçekleştirildi.