Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Batman Haberleri

        AK Parti Batman Milletvekili Nasıroğlu, kurum müdürleriyle bir araya geldi

        AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, kentte düzenlenen toplantıda kurum müdürleriyle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.05.2025 - 14:16 Güncelleme: 04.05.2025 - 14:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        AK Parti Batman Milletvekili Nasıroğlu, kurum müdürleriyle bir araya geldi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, kentte düzenlenen toplantıda kurum müdürleriyle bir araya geldi.

        Nasıroğlu, Kristal Park'taki toplantıda kurum müdürleriyle kentin sorunlarına ilişkin görüştü, sorunların çözümü konusunda istişarede bulundu.

        Nasıroğlu, toplantıda, "Birlikte çalışarak Batman'ın potansiyelini en üst düzeye çıkarmalıyız. Bu hepimizin sorumluluğudur. Kurumlarımız arasında güçlü bir iş birliği kültürü oluşturarak bu hedefe ulaşacağımıza yürekten inanıyorum." ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Özgür Özel'e tokatlı saldırı
        Özgür Özel'e tokatlı saldırı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünya İsrail'den büyüktür
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünya İsrail'den büyüktür
        Sırrı Süreyya Önder'e veda...
        Sırrı Süreyya Önder'e veda...
        Sinemadan siyasete: Sırrı Süreyya Önder
        Sinemadan siyasete: Sırrı Süreyya Önder
        Avrupa'yı etkileyen elektrik kesintisinin nedeni belli oldu mu?
        Avrupa'yı etkileyen elektrik kesintisinin nedeni belli oldu mu?
        "Galatasaray nefes aldırmıyor"
        "Galatasaray nefes aldırmıyor"
        Magandalara ağır ceza yolda
        Magandalara ağır ceza yolda
        Mourinho-Solskjaer rekabeti derbide yaşanacak!
        Mourinho-Solskjaer rekabeti derbide yaşanacak!
        101 ülkeye eşit
        101 ülkeye eşit
        İşte dev derbinin ilk 11'leri!
        İşte dev derbinin ilk 11'leri!
        Ukrayna Ordusu İDA ile SU-30 savaş uçağını düşürdü
        Ukrayna Ordusu İDA ile SU-30 savaş uçağını düşürdü
        Katil kocanın cep telefonu oyunu tutmadı!
        Katil kocanın cep telefonu oyunu tutmadı!
        Victor Osimhen kariyer rekorunu kırdı!
        Victor Osimhen kariyer rekorunu kırdı!
        Sheinbaum Trump'ın asker teklifini kabul etmedi
        Sheinbaum Trump'ın asker teklifini kabul etmedi
        Kuvvetli sağanak yağmur uyarısı! Bu bölgeler dikkat
        Kuvvetli sağanak yağmur uyarısı! Bu bölgeler dikkat
        20 saniyelik sarılmanın şaşırtan etkileri
        20 saniyelik sarılmanın şaşırtan etkileri
        Sobadan sızan gaz bir aileyi yok etti
        Sobadan sızan gaz bir aileyi yok etti
        Hangi ülkelerde zorunlu askerlik var?
        Hangi ülkelerde zorunlu askerlik var?
        Dev derbinin kader adamları!
        Dev derbinin kader adamları!
        "Yüksek temposu dinamik kılıyor"
        "Yüksek temposu dinamik kılıyor"

        Benzer Haberler

        AK Parti Batman Milletvekili Nasıroğlu evlere ziyarette bulundu
        AK Parti Batman Milletvekili Nasıroğlu evlere ziyarette bulundu
        Batman Petrolspor - 24 Erzincanspor: 2-0
        Batman Petrolspor - 24 Erzincanspor: 2-0
        Batman'da 'Fermuar sistemi ile yaşama yol ver' tatbikatı
        Batman'da 'Fermuar sistemi ile yaşama yol ver' tatbikatı
        Batman'da "Fermuar sistemi ile yaşama yol ver projesi" kapsamında video haz...
        Batman'da "Fermuar sistemi ile yaşama yol ver projesi" kapsamında video haz...
        Batman'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
        Batman'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
        Batman'da bahar şenliğinde rafting yapıldı
        Batman'da bahar şenliğinde rafting yapıldı