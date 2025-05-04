AK Parti Batman Milletvekili Nasıroğlu, kurum müdürleriyle bir araya geldi
AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, kentte düzenlenen toplantıda kurum müdürleriyle bir araya geldi.
AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, kentte düzenlenen toplantıda kurum müdürleriyle bir araya geldi.
Nasıroğlu, Kristal Park'taki toplantıda kurum müdürleriyle kentin sorunlarına ilişkin görüştü, sorunların çözümü konusunda istişarede bulundu.
Nasıroğlu, toplantıda, "Birlikte çalışarak Batman'ın potansiyelini en üst düzeye çıkarmalıyız. Bu hepimizin sorumluluğudur. Kurumlarımız arasında güçlü bir iş birliği kültürü oluşturarak bu hedefe ulaşacağımıza yürekten inanıyorum." ifadelerini kullandı.
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