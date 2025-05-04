AK Parti Batman Milletvekili Nasıroğlu, kurum müdürleriyle bir araya geldi

Nasıroğlu, toplantıda, "Birlikte çalışarak Batman'ın potansiyelini en üst düzeye çıkarmalıyız. Bu hepimizin sorumluluğudur. Kurumlarımız arasında güçlü bir iş birliği kültürü oluşturarak bu hedefe ulaşacağımıza yürekten inanıyorum." ifadelerini kullandı.

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