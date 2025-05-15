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        Batman Sürücü Kursları ve Eğitimcileri Derneği Başkanlığına Cemalettin Barlık seçildi

        Batman Sürücü Kursları ve Eğitimcileri Derneği (BATSED) Başkanlığına Cemalettin Barlık seçildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.05.2025 - 18:57 Güncelleme: 15.05.2025 - 19:03
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        Batman Sürücü Kursları ve Eğitimcileri Derneği Başkanlığına Cemalettin Barlık seçildi
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        Batman Sürücü Kursları ve Eğitimcileri Derneği (BATSED) Başkanlığına Cemalettin Barlık seçildi.

        İl Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonunda BATSED'in genel kurulu gerçekleştirdi.

        Tek liste halinde gidilen seçimde Barlık, başkanlığa seçildi.

        Barlık, burada yaptığı konuşmada, kendisine destek verenlere teşekkür etti.

        El birliğiyle BATSED'i daha güçlü ve etkin hale getireceklerini ifade eden Barlık, şöyle dedi:

        "Bu güvene layık olmak için var gücümüzle çalışacağız. Derneğimizi şeffaf, katılımcı ve çözüm odaklı bir anlayışla yöneteceğiz. BATSED, sadece bir meslek örgütü değil aynı zamanda eğitimin, güvenli sürüş kültürünün ve toplumsal sorumluluğun da temsilcisidir. Sorumluluk ve kararlılıkla çalışmalarımızı sürdüreceğiz."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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