Batman Üniversitesince 3. Gastronomi Festivali düzenlendi

Batman Üniversitesi tarafından yöreye özgü lezzetlerin de sunulduğu 3. Gastronomi Festivali düzenlendi.

Merkez kampüste düzenlenen festivalde, Güneydoğu Anadolu Bölgesine ait lezzetler katılımcılara ikram edildi.

48 firmanın katıldığı festivalde Rektör Prof. Dr. İdris Demir, alanda kurulan stantları gezerek hazırlanan yemekleri tattı.

Demir, burada yaptığı konuşmada, 3. Gastronomi Festivaline ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Gastronomi festivalinin Batman Üniversitesinin artık geleneksel bir etkinliği haline geldiğini dile getiren Demir, “Burada sadece yemek stantlarını sergilemiyoruz ayrıca şehrimizin ve kültürümüzün ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtılmasına da katkı sunuyoruz." dedi.

Konuşmaların ardından stantlar ziyaret edildi.

Festivalde öğrenciler halay çekerek eğlendi.