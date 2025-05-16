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        Batman Üniversitesince 3. Gastronomi Festivali düzenlendi

        Batman Üniversitesi tarafından yöreye özgü lezzetlerin de sunulduğu 3. Gastronomi Festivali düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.05.2025 - 16:19 Güncelleme: 16.05.2025 - 16:27
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        Batman Üniversitesince 3. Gastronomi Festivali düzenlendi
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        Batman Üniversitesi tarafından yöreye özgü lezzetlerin de sunulduğu 3. Gastronomi Festivali düzenlendi.

        Merkez kampüste düzenlenen festivalde, Güneydoğu Anadolu Bölgesine ait lezzetler katılımcılara ikram edildi.

        48 firmanın katıldığı festivalde Rektör Prof. Dr. İdris Demir, alanda kurulan stantları gezerek hazırlanan yemekleri tattı.

        Demir, burada yaptığı konuşmada, 3. Gastronomi Festivaline ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

        Gastronomi festivalinin Batman Üniversitesinin artık geleneksel bir etkinliği haline geldiğini dile getiren Demir, “Burada sadece yemek stantlarını sergilemiyoruz ayrıca şehrimizin ve kültürümüzün ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtılmasına da katkı sunuyoruz." dedi.

        Konuşmaların ardından stantlar ziyaret edildi.

        Festivalde öğrenciler halay çekerek eğlendi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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