Batman'da bisiklet turu düzenlendi

Etkinliğe, Kaymakam Muhammed Öztaş ve eşi Hilal Öztaş, Belediye Başkanı Gündüz Günaydın ve vatandaşlar katıldı.

Batman'ın Gercüş ilçesinde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bisiklet turu düzenlendi.

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