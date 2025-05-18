Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Batman Haberleri

        Hasankeyf Kaymakamı İmrak'tan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajı

        Hasankeyf Kaymakamı Mehmet Ali İmrak, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.05.2025 - 15:09 Güncelleme: 18.05.2025 - 15:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hasankeyf Kaymakamı İmrak'tan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Hasankeyf Kaymakamı Mehmet Ali İmrak, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        İmrak, mesajında, 19 Mayıs'ın İstiklal Mücadelenin sembol günü olduğunu belirtti.

        Türk milletinin bağımsızlığı için meşalesini 19 Mayıs'ta ateşlediğini ifade eden İmrak, milletçe bu günün sevincini yaşadıklarını aktardı.

        İmrak, şunları kaydetti:

        "Sevgili gençler sizler, ecdadınızdan aldığınız ilhamla Türkiye Cumhuriyeti'ni aydınlık yarınlara taşıyacak, dünyaya örnek olacak ve milletçe hepimizi gururlandıracak çalışmalara imza atacak güce ve ileri görüşe sahipsiniz. Ülkemizin müreffeh yarınları için umudumuz ve en büyük gücümüz sizlersiniz. Bu vatan, bu bayrak ve bu bayram sizindir ve sizlere emanettir. Bu duygu ve düşüncelerle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere kahraman şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yangın tatbikatı çelişkileri! Biri başka biri başka konuştu!
        Yangın tatbikatı çelişkileri! Biri başka biri başka konuştu!
        İngilizlerden flaş iddia: Ronaldo, Beşiktaş'a gidebilir!
        İngilizlerden flaş iddia: Ronaldo, Beşiktaş'a gidebilir!
        Putin'den "Ukrayna'da uzun vadeli barış" hedefi
        Putin'den "Ukrayna'da uzun vadeli barış" hedefi
        Galatasaray'da hedef 5. yıldız: İşte Buruk'un 11'i
        Galatasaray'da hedef 5. yıldız: İşte Buruk'un 11'i
        Papa 14. Leo için göreve başlama töreni
        Papa 14. Leo için göreve başlama töreni
        5 saniye kuralı gerçek mi?
        5 saniye kuralı gerçek mi?
        Genç kadının para karşılığında girdiği rol sonu oldu!
        Genç kadının para karşılığında girdiği rol sonu oldu!
        Hakkari'ye kayak merkezi geliyor
        Hakkari'ye kayak merkezi geliyor
        Trump Putin ile görüşecek
        Trump Putin ile görüşecek
        Meksika donanmasına ait gemi Brooklyn Köprüsü'ne çarptı
        Meksika donanmasına ait gemi Brooklyn Köprüsü'ne çarptı
        Fenerbahçe'de "dernek" açıklaması: İddialar yalan
        Fenerbahçe'de "dernek" açıklaması: İddialar yalan
        Parkinson'a karşı bakla uyarısı!
        Parkinson'a karşı bakla uyarısı!
        Kezzap dehşeti! Karısının ailesine saldırdı!
        Kezzap dehşeti! Karısının ailesine saldırdı!
        Biri destek oldu diğeri karşı çıktı
        Biri destek oldu diğeri karşı çıktı
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Fem!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Fem!
        Kalbi 'yatay' doğdu, dünyada ikinci vaka!
        Kalbi 'yatay' doğdu, dünyada ikinci vaka!
        İşte Jose Mourinho'nun ilk 11'i!
        İşte Jose Mourinho'nun ilk 11'i!
        Bu adaya kadınların girmesi neden yasak?
        Bu adaya kadınların girmesi neden yasak?
        Gluten gerçekleri: Sağlık dostu mu, düşmanı mı?
        Gluten gerçekleri: Sağlık dostu mu, düşmanı mı?
        "Türkiye benim evim gibi"
        "Türkiye benim evim gibi"

        Benzer Haberler

        Batman'da kavun ve karpuz tohumları toprakla buluşturuluyor
        Batman'da kavun ve karpuz tohumları toprakla buluşturuluyor
        AK Parti Batman Milletvekili Nasıroğlu, bazı aileleri ziyaret etti
        AK Parti Batman Milletvekili Nasıroğlu, bazı aileleri ziyaret etti
        Batman'da bisiklet turu düzenlendi
        Batman'da bisiklet turu düzenlendi
        Batman'da atık yiyecekler sokak hayvanları için mamaya dönüştürülüyor
        Batman'da atık yiyecekler sokak hayvanları için mamaya dönüştürülüyor
        Batman'da sivil toplum kuruluşları Gazze yararına kermes düzenledi
        Batman'da sivil toplum kuruluşları Gazze yararına kermes düzenledi
        1,6 milyon ziyaretçiyle 2024'te en çok ziyaret edilen kütüphane; şehir nüfu...
        1,6 milyon ziyaretçiyle 2024'te en çok ziyaret edilen kütüphane; şehir nüfu...