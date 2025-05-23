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        Batman'da "Sağlık festivali" düzenlendi

        Batman'da İl Sağlık Müdürlüğü tarafından "Sağlık festivali" düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.05.2025 - 12:49 Güncelleme: 23.05.2025 - 12:49
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        Batman'da "Sağlık festivali" düzenlendi
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        Batman'da İl Sağlık Müdürlüğü tarafından "Sağlık festivali" düzenlendi.

        Festival kapsamında Turgut Özal Bulvarı'nda "Sağlıklı bireyler, sağlıklı bir dünya demektir" sloganıyla başlayan yürüyüş Atatürk Parkı'na kadar sürdü.

        Atatürk Parkı'nda bilgilendirme stantları kuruldu.

        Batman Valisi Canalp, gazetecilere yaptığı açıklamada, vatandaşlara sağlıklı bir yaşamı anlatmaya çalıştıklarını söyledi.

        Canalp, "Sağlık sistemimizin temeli insanlar hasta olduktan sonra onları tedavi etmek değil, insanları hasta etmemektir. İnsanların sağlıklı bir hayat yaşayabilmesi için de nelere dikkat etmesi gerektiğine ilişkin vatandaşlarımızı bilgilendiriyoruz. Batmanlı vatandaşlarımıza çağrımdır buraya gelsinler ve burada sağlıklı yaşamla ilgili bütün bilgileri öğrensinler." dedi.

        Vali Canalp, daha sonra stantları gezdi ve yetkililerden bilgi aldı.

        Festivale, İl Sağlık Müdürü Uzman Dr. Murat Solmaz, İl Milli Eğitim Müdürü Yaşar Ciğer, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, sağlık çalışanları, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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