AK Parti Batman Milletvekili Nasıroğlu, vatandaşların taleplerini dinledi

AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, kentte vatandaşlarla bir araya geldi.

Nasıroğlu, parti binasında kendisini ziyaret eden vatandaşlarla görüştü, görüş ve önerilerini dinledi.

Vatandaşların gösterdiği ilgiye teşekkür eden Nasıroğlu, "Milletimizin her bir ferdinin sesi olmak, bizler için en büyük sorumluluktur. Milletin vekili olmak, milletin sesi olmaktan geçer. Bu anlayışla halkımızla her fırsatta bir araya gelmeye, onların taleplerine çözüm üretmeye devam edeceğiz." dedi.