Batman İl Milli Eğitim Müdürü Ciğer öğrencilerle bir araya geldi

Ciğer, daha sonra icathane atölyelerini gezerek yürütülen çalışmalar hakkında TÜGVA İl Temsilcisi Mehmet Onutçu ve İcathane Koordinatörü Dr. Hamza Kaya'dan bilgi aldı.

TÜGVA İcathane öğrencileriyle bir araya gelen Ciğer, öğrenci ve velilerle sohbet etti.

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