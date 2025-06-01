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        Batman'da gümrük kaçağı 422 paket sigara ele geçirildi

        Batman'ın Hasankeyf ilçesinde 422 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.06.2025 - 11:18 Güncelleme: 01.06.2025 - 11:18
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        Batman'da gümrük kaçağı 422 paket sigara ele geçirildi
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        Batman'ın Hasankeyf ilçesinde 422 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Hasankeyf Jandarma Komutanlığı ekiplerince uygulama noktasında durdurulan 1 araçta arama yapıldı.

        Aramada, gümrük kaçağı 422 paket sigara ele geçirildi.

        Olayla ilgili 3 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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