Batman'da gümrük kaçağı 422 paket sigara ele geçirildi
Batman'ın Hasankeyf ilçesinde 422 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Batman'ın Hasankeyf ilçesinde 422 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Hasankeyf Jandarma Komutanlığı ekiplerince uygulama noktasında durdurulan 1 araçta arama yapıldı.
Aramada, gümrük kaçağı 422 paket sigara ele geçirildi.
Olayla ilgili 3 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.
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