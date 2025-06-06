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        Hasankeyf Kaymakamı İmrak vatandaşlarla bayramlaştı

        Hasankeyf Kaymakamı Mehmet Ali İmrak, vatandaşların Kurban Bayramı'nı kutladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.06.2025 - 10:00 Güncelleme: 06.06.2025 - 10:00
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        Hasankeyf Kaymakamı İmrak vatandaşlarla bayramlaştı
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        Hasankeyf Kaymakamı Mehmet Ali İmrak, vatandaşların Kurban Bayramı'nı kutladı.

        Bayram namazı için Selahaddin Eyyubi Camisi'ne gelen İmrak, burada vatandaşlarla saf tutup bayram namazını kıldı.

        İmrak, namazın ardından vatandaşlarla bayramlaştı.

        Bayramların birlik, beraberlik ve kardeşlik bağlarını güçlendirdiğini belirten İmrak, Kurban Bayramı'nın hayırlara vesile olmasını diledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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