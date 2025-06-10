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        Batman'da restorasyonu tamamlanan balıklı göl turizme açıldı

        Batman'ın Kozluk ilçesinde yaklaşık 3 bin yıllık Erzen Antik Kenti'nde yer alan balıklı göl, restorasyon çalışmalarının ardından ziyarete açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.06.2025 - 15:31 Güncelleme: 10.06.2025 - 15:39
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        Batman'da restorasyonu tamamlanan balıklı göl turizme açıldı
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        Batman'ın Kozluk ilçesinde yaklaşık 3 bin yıllık Erzen Antik Kenti'nde yer alan balıklı göl, restorasyon çalışmalarının ardından ziyarete açıldı.

        Valilik öncülüğünde, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, İl Özel İdaresi ve Kozluk Kaymakamlığı koordinesinde geçen yıl aralık ayında balıklı gölde başlatılan restorasyon çalışması tamamlandı.

        İlçenin Oyuktaş köyünün Yeşilyurt mezrasında bulunan yaklaşık 3 bin yıllık Erzen Antik Kenti'ndeki balıklı gölün açılışı, Vali Ekrem Canalp, AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu ve Kozluk Kaymakamı Ekrem Güngör'ün katılımıyla gerçekleştirildi.

        Vali Canalp, açılışta yaptığı konuşmada, Batman'ı bu yıl 500 bin, gelecek yıl da 1 milyon yerli ve yabancı turistin ziyaret etmesini hedeflediklerini söyledi.

        Erzen Antik Kenti'nin başkentlik yapan önemli bir yerleşim yeri olduğunu aktaran Canalp, şöyle konuştu:

        "Burası yapacağımız işlerin aslında başlangıcıdır. Burada bir Roma hamamı ve havuzu var. Romalılar burayı şifa kaynağı olarak kullanmış. Bu, aynı zamanda Erzen Antik Kenti'nin restorasyon çalışmaları için de birinci safhadır. Daha sonraki safhalar da inşallah adım adım ilerleyecek. Erzen Antik Kenti'ni de bu şekilde restorasyon çalışmalarıyla açığa çıkaracağız. Burası Batman'ın turizm destinasyonlarından biri haline gelecek."

        AK Parti Batman Milletvekili Nasıroğlu da tarihi yerlerin kentin turizmine büyük katkılar sağladığını belirtti.

        Bölgenin artık huzurla ön plana çıktığını kaydeden Nasıroğlu, "Türkiye'nin her yerinden insanlar bölgenin bu tarihi dokusunu merak ediyor dolayısıyla biz de bu güzellikleri gün yüzüne çıkarmanın mutluluğunu yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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