Batman'da öğrenciler açık havada aileleriyle birlikte film izledi

Okulun bahçesinde yapılan etkinlikte öğrenciler, öğretmenleri ve aileleriyle birlikte film izledi.

Öğrencilerde duygusal ve kişisel gelişim, empati ile paylaşma bilinci oluşturmak ve ailevi bağları güçlendirmek amacıyla Atatürk İlkokulu'nda etkinlik düzenlendi.

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