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        Batman'da öğrenciler açık havada aileleriyle birlikte film izledi

        Batman'ın Gercüş ilçesinde ilkokul öğrencileri, aileleriyle birlikte açık havada film izledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2025 - 09:24 Güncelleme: 13.06.2025 - 09:24
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        Batman'da öğrenciler açık havada aileleriyle birlikte film izledi
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        Batman'ın Gercüş ilçesinde ilkokul öğrencileri, aileleriyle birlikte açık havada film izledi.

        Öğrencilerde duygusal ve kişisel gelişim, empati ile paylaşma bilinci oluşturmak ve ailevi bağları güçlendirmek amacıyla Atatürk İlkokulu'nda etkinlik düzenlendi.

        Okulun bahçesinde yapılan etkinlikte öğrenciler, öğretmenleri ve aileleriyle birlikte film izledi.

        Etkinlikte öğrencilere çeşitli ikramlar yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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