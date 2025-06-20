Batman Belediyesi vatandaşları boğulmalara karşı uyardı

Batman Belediyesi, hava sıcaklığının artmasıyla süs havuzları ve sulama kanallarında yaşanabilecek boğulma vakalarına karşı vatandaşları uyardı.

Batman Belediyesinden yapılan açıklamada, yaz sıcaklarının mevsim normallerinin üzerine çıkmasıyla çocukların serinlemek amacıyla süs havuzları ve sulama kanallarına girmesinin hayati tehlike oluşturduğu belirtilerek, ailelerden bu konuda dikkatli ve duyarlı olması istendi.

Kent genelinde parklar içinde görselliği artırmak amacıyla yapılan süs havuzları ve Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait açık sulama kanallarının yüzme amacıyla kullanılmaması gereken riskli alanlar olduğu vurgulanan açıklamada, süs havuzlarının içinde yer alan su sirkülasyon motorları ve aydınlatma sistemleri nedeniyle elektrik kaçağı ihtimali bulunduğunu, görünürde zararsız duran bu yapay havuzların aslında çocuklar için ölümcül tehlikeler barındırdığı belirtildi.

Özellikle yaz aylarında debisi değişken olan sulama kanallarında ani su yükselmeleri, akıntılar ve kaygan zemin gibi nedenlerle boğulma vakalarının yaşanabileceğine dikkat çekilen açıklamada, çocukların güvenli ortamlarda serinlemesi ve yüzme öğrenmesi amacıyla Belediye Spor İşleri Müdürlüğüne bağlı spor kompleksinin hizmet verdiği kaydedildi.