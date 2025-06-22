Batman'da silahla öldürülmüş 7 yılkı atı bulundu
Batman'da, 7 yılkı atı silahla vurularak öldürülmüş halde bulundu.
Batman'da, 7 yılkı atı silahla vurularak öldürülmüş halde bulundu.
Raman Dağı'nın merkeze bağlı Yakıtlı köyü mevkisinde, silahla vurularak öldürülmüş 7 yılkı atını gören vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi.
Bunun üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi.
Alanda inceleme yapan jandarma, şüphelilerin tespiti ve yakalanması için çalışma başlattı.
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