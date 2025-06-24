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        Batman'da besiciler kooperatif çatısı altında birleşecek

        Batman'da şehir merkezinde faaliyet gösteren besiciler, "Batman Besi Kooperatifi" çatısı altında birleşme kararı aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.06.2025 - 15:23 Güncelleme: 24.06.2025 - 15:23
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        Batman'da besiciler kooperatif çatısı altında birleşecek
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        Batman'da şehir merkezinde faaliyet gösteren besiciler, "Batman Besi Kooperatifi" çatısı altında birleşme kararı aldı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, besiciler, Vali Ekrem Canalp'i makamında ziyaret ederek kooperatifleşme süreci hakkında bilgi verdi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Canalp, kooperatifleşmenin önemine dikkat çekerek, bu adımın hem üreticiye hem de çevreye katkı sağlayacağını belirtti.

        Kooperatifleşmenin önemli bir adım olduğunu bildiren Canalp, şunları kaydetti:

        "Kooperatifleşme, hem üreticilerimizin güç birliği yapmasını sağlar hem de daha modern ve çevre dostu bir üretim modeline geçişi kolaylaştırır. Şehir dışında kurulacak bu kooperatif sayesinde çevresel sorunların önüne geçilecek. Kentimiz daha temiz ve düzenli bir görünüme kavuşacaktır. Aynı zamanda sürdürülebilir bir tarımsal altyapı da oluşturulmuş olacaktır."

        Kırmızı Et Üreticileri Birliği üyesi Mehmet Şerif Çelik de şehirleşmeyle birlikte hayvancılık işletmelerinin kent içinde kaldığını belirtti.

        Çelik, şehir dışında, mülkiyeti kendilerine ait olacak 100 dönümlük arazide entegre bir hayvancılık tesisi kurmayı hedeflediklerini aktardı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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