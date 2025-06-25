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        Batman'da aracında uyuşturucu ele geçirilen şüpheli tutuklandı

        Batman'da bir araçta 4 kilogram kubar esrar ele geçirildi, gözaltına alınan sürücü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.06.2025 - 11:44 Güncelleme: 25.06.2025 - 11:44
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        Batman'da aracında uyuşturucu ele geçirilen şüpheli tutuklandı
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        Batman'da bir araçta 4 kilogram kubar esrar ele geçirildi, gözaltına alınan sürücü tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, B.İ'nin kente uyuşturucu getireceği yönünde aldığı istihbaratın ardından harekete geçti.

        Bağlar Mahallesi'nde düzenlenen operasyonda, aracında 4 kilogram kubar esrar ele geçirilen B.İ. gözaltına alındı.

        Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen B.İ, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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