Batman'da iki otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan sürücü sıkıştığı yerden ekiplerce kurtarıldı

Kaza yerinde ilk müdahalesi yapılan O.S, Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

İhbar verilmesi üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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