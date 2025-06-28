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        Batman'da iki otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan sürücü sıkıştığı yerden ekiplerce kurtarıldı

        Batman'da iki otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan sürücü, sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.06.2025 - 14:03 Güncelleme: 28.06.2025 - 14:03
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        Batman'da iki otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan sürücü sıkıştığı yerden ekiplerce kurtarıldı
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        Batman'da iki otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan sürücü, sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Sağlık Mahallesi Garzan Caddesi'nde iki otomobilin çarpışması sonucu 32 yaşındaki sürücü O.S. araçta sıkıştı.

        İhbar verilmesi üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle otomobilin kapısı açılarak sürücü O.S, sıkıştığı yerden kurtarıldı.

        Kaza yerinde ilk müdahalesi yapılan O.S, Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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