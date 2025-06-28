Batman'da iki otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan sürücü sıkıştığı yerden ekiplerce kurtarıldı
Batman'da iki otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan sürücü, sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Batman'da iki otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan sürücü, sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Sağlık Mahallesi Garzan Caddesi'nde iki otomobilin çarpışması sonucu 32 yaşındaki sürücü O.S. araçta sıkıştı.
İhbar verilmesi üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle otomobilin kapısı açılarak sürücü O.S, sıkıştığı yerden kurtarıldı.
Kaza yerinde ilk müdahalesi yapılan O.S, Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
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