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        Batman'da 145 bin 500 metrekare kilitli parke taşı döşendi

        Batman Belediyesi ekipleri, kent merkezinde 145 bin 500 metrekare kilitli parke taşı döşemesi gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.07.2025 - 11:59 Güncelleme: 04.07.2025 - 11:59
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        Batman'da 145 bin 500 metrekare kilitli parke taşı döşendi
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        Batman Belediyesi ekipleri, kent merkezinde 145 bin 500 metrekare kilitli parke taşı döşemesi gerçekleştirdi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde üst yapı çalışmaları aralıksız devam ediyor.

        İmara açılan bölgelerde kaldırım, bordür ve parke taşı çalışmalarını sürdüren Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, 4 Kasım 2024'ten bu yana 145 bin 500 metrekare kilitli parke taşı döşemesi yaparak bakım, onarım ve yama çalışması gerçekleştirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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