Batman'da kaybolan kadın için arama çalışması başlatıldı

Ailesinin ihbarı üzerine bölgeye AFAD, jandarma ve bazı sivil toplum kuruluşlarının arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

İlçeye bağlı Tosunpınar köyünde yaşayan Fatma U. öğle saatlerinde çıktığı evine bir daha dönmedi.

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