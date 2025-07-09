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        Batman'da gümrük kaçağı 1210 paket sigara ele geçirildi

        Batman'da 1210 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.07.2025 - 11:45 Güncelleme: 09.07.2025 - 11:45
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        Batman'da gümrük kaçağı 1210 paket sigara ele geçirildi
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        Batman'da 1210 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışma başlatıldı.

        Bu kapsamda Hasankeyf-Batman kara yolu üzerinde durdurulan bir akaryakıt tankerinde arama yapıldı.

        Aramada, gümrük kaçağı 1210 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

        Olaya ilişkin 1 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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