Batman'da gümrük kaçağı 1210 paket sigara ele geçirildi
Batman'da 1210 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Batman'da 1210 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışma başlatıldı.
Bu kapsamda Hasankeyf-Batman kara yolu üzerinde durdurulan bir akaryakıt tankerinde arama yapıldı.
Aramada, gümrük kaçağı 1210 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Olaya ilişkin 1 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.
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