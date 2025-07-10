Batman'da motosiklet sürücülerine yönelik trafik denetimi yapıldı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri ve Batman Belediyesi Zabıta Müdürlüğü personeli, kentte motosiklet sürücülerine yönelik ortak denetim yaptı.

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