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        Batman'da motosiklet sürücülerine yönelik trafik denetimi yapıldı

        Batman'da polis ve zabıta ekiplerince motosiklet sürücülerine yönelik denetim gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.07.2025 - 13:55 Güncelleme: 10.07.2025 - 13:55
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        Batman'da motosiklet sürücülerine yönelik trafik denetimi yapıldı
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        Batman'da polis ve zabıta ekiplerince motosiklet sürücülerine yönelik denetim gerçekleştirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri ve Batman Belediyesi Zabıta Müdürlüğü personeli, kentte motosiklet sürücülerine yönelik ortak denetim yaptı.

        Denetimlerde kask kullanımı, sürücü belgesi, ruhsat ve plaka kontrolleri yapıldı.

        Yaya kaldırımında motosiklet kullanan sürücülere idari para cezası uygulandı ve güvenli sürüş konusunda bilgilendirme yapıldı.

        Galeri
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        Galeri
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