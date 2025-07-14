Batman'da asfaltlama çalışması

Bu kapsamda, Çamlıca, Seyitler, Hürriyet ve Karşıyaka mahallelerini birbirine bağlayan Felek Caddesi'nde asfalt yenileme çalışması gerçekleştirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Fen İşleri Müdürlüğü, Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü tarafından yürütülen altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından bozulan yollarda asfaltlama çalışması yürüttü.

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