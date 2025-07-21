Batman'da kaldırım işgallerine yönelik denetim yapıldı

Batman Belediyesi Zabıta Müdürlüğünce, Bayındır Mahallesi Oduncular Caddesi'nde kaldırım işgallerine yönelik denetim gerçekleştirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, zabıta ekipleri tarafından 4-18 Temmuz'da yapılan denetimlerde, inşaat malzemesi, kereste ve odun satışı yapan 9 iş yerinin kaldırımları işgal ettiği tespit edildi.

Söz konusu iş yerlerine gerekli uyarılarda bulunan ekipler, malzemelerin kaldırılması için süre tanıdı.

Verilen sürenin ardından kurallara uymayan 1 işyerine idari yaptırım uygulandı.

Vatandaşların ortak kullanım alanı kaldırımları işgal eden kişi ve işletmelere yönelik denetimlerin aralıksız devam edeceği, uyarılara rağmen kaldırımları işgal edenlere gerekli yasal işlemlerin uygulanacağı belirtildi.