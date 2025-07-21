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        Batman'da kaldırım işgallerine yönelik denetim yapıldı

        Batman Belediyesi Zabıta Müdürlüğünce, Bayındır Mahallesi Oduncular Caddesi'nde kaldırım işgallerine yönelik denetim gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2025 - 16:03 Güncelleme: 21.07.2025 - 16:03
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        Batman'da kaldırım işgallerine yönelik denetim yapıldı
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        Batman Belediyesi Zabıta Müdürlüğünce, Bayındır Mahallesi Oduncular Caddesi'nde kaldırım işgallerine yönelik denetim gerçekleştirildi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, zabıta ekipleri tarafından 4-18 Temmuz'da yapılan denetimlerde, inşaat malzemesi, kereste ve odun satışı yapan 9 iş yerinin kaldırımları işgal ettiği tespit edildi.

        Söz konusu iş yerlerine gerekli uyarılarda bulunan ekipler, malzemelerin kaldırılması için süre tanıdı.

        Verilen sürenin ardından kurallara uymayan 1 işyerine idari yaptırım uygulandı.

        Vatandaşların ortak kullanım alanı kaldırımları işgal eden kişi ve işletmelere yönelik denetimlerin aralıksız devam edeceği, uyarılara rağmen kaldırımları işgal edenlere gerekli yasal işlemlerin uygulanacağı belirtildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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