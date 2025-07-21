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        Batman'da atık araç lastikleri ekonomiye kazandırılıyor

        Batman Belediyesi ile Lastik Sanayicileri Derneği (LASDER) iş birliğinde kullanım ömrü tamamlanmış araç lastikleri geri dönüşüm için toplanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2025 - 14:10 Güncelleme: 21.07.2025 - 14:10
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        Batman'da atık araç lastikleri ekonomiye kazandırılıyor
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        Batman Belediyesi ile Lastik Sanayicileri Derneği (LASDER) iş birliğinde kullanım ömrü tamamlanmış araç lastikleri geri dönüşüm için toplanıyor.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yetkilendirilen LASDER'in görevlendirdiği bir firma tarafından Batman imar ve mücavir alan sınırlarında bulunan atık lastikler periyodik olarak toplanıyor.

        Kent genelinde, 2025 yılı itibarıyla 426 bin 620 kilogram atık lastik geri dönüşüm tesislerine gönderildi.

        Yakıt olarak enerji üretiminde kullanılan atık lastikler, ayrıca granül ve parça malzeme haline getirilerek çöp kutusu, kent mobilyası, spor sahası zemini ve trafik ekipmanlarında değerlendiriliyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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