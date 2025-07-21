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        Batman'da 21 kaçak yapı belediye ekiplerince yıkıldı

        Batman Belediyesince, ruhsatsız ve kent estetiğini bozan 21 kaçak ile metruk yapının yıkımı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2025 - 19:00 Güncelleme: 21.07.2025 - 19:00
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        Batman'da 21 kaçak yapı belediye ekiplerince yıkıldı
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        Batman Belediyesince, ruhsatsız ve kent estetiğini bozan 21 kaçak ile metruk yapının yıkımı gerçekleştirildi.

        Belediyeden yapılan açıklamada, Yapı Kontrol Müdürlüğü ekiplerince bu yıl 13 kaçak yapı ve 8 metruk yapının yıkımının yapıldığı ifade edilerek, kaçak yapılaşma konusunda kesinlikle taviz verilmeyeceği belirtildi.

        Açıklamada, "Kentimizin düzenli yapılaşması ve vatandaşlarımızın can güvenliği için mücadelemiz kararlılıkla devam ediyor. Ekipler vatandaş şikayetlerini de dikkate alarak denetimlerini 7/24 sürdürüyor." ifadelerine yer verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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