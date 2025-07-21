Batman'da 21 kaçak yapı belediye ekiplerince yıkıldı

Batman Belediyesince, ruhsatsız ve kent estetiğini bozan 21 kaçak ile metruk yapının yıkımı gerçekleştirildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, Yapı Kontrol Müdürlüğü ekiplerince bu yıl 13 kaçak yapı ve 8 metruk yapının yıkımının yapıldığı ifade edilerek, kaçak yapılaşma konusunda kesinlikle taviz verilmeyeceği belirtildi.

Açıklamada, "Kentimizin düzenli yapılaşması ve vatandaşlarımızın can güvenliği için mücadelemiz kararlılıkla devam ediyor. Ekipler vatandaş şikayetlerini de dikkate alarak denetimlerini 7/24 sürdürüyor." ifadelerine yer verildi.