Batman'da jandarmanın bulduğu yaralı leylek tedaviye alındı

Batman'ın Kozluk ilçesinde yaralı bulunan leyleğin tedavisine başlandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, jandarma trafik timleri ilçenin Samanyolu köyü kırsalında yol kenarında bir leylek gördü.

Leyleğin ayağından yaralı olduğunu fark eden ekiplerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye, Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi (HAYDİ) ile Bekirhan Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri sevk edildi.

Leylek yapılan ilk müdahalenin ardından tedavi edilmek üzere Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.