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        Hasankeyf Kaymakamı İmrak'tan 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı mesajı

        Hasankeyf Kaymakamı Mehmet Ali İmrak, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2025 - 12:03 Güncelleme: 24.07.2025 - 12:03
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        Hasankeyf Kaymakamı İmrak'tan 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı mesajı
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        Hasankeyf Kaymakamı Mehmet Ali İmrak, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        İmrak, mesajında, basının demokrasinin vazgeçilemez unsurlarından olduğunu belirtti.

        Toplumun doğru ve tarafsız bilgiye ulaşmasını sağlayan gazetecilerin fedakarca ve sorumluluk bilinciyle büyük bir görevi ifa ettiğini aktaran İmrak, şunları kaydetti:

        "Kamuoyunun aydınlatılması, vatandaşlarımızın haber alma hakkının korunması ve yerel değerlerimizin tanıtılması noktasında gece gündüz demeden çalışan tüm basın mensuplarımızın 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum. Hasankeyf'in tarihi ve kültürel mirasını duyurmakta bizlerle iş birliği içinde olan, ilkeli ve sorumlu habercilik anlayışıyla görev yapan tüm basın emekçilerine teşekkür ediyorum. Sağlık, başarı ve esenlikler diliyorum."

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