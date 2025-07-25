Batman'da 5 katlı apartmanın çatısında çıkan yangın söndürüldü
Batman'da 5 katlı apartmanın çatısında çıkan yangın hasara neden oldu.
Batman’da 5 katlı apartmanın çatısında çıkan yangın hasara neden oldu.
Raman Mahallesi Edip Solmaz Bulvarı'ndaki 5 katlı bir apartmanın çatısında yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında çatı katında hasar oluştu.
Yangının, çatı katında söndürülmeyen mangal ateşinden çıktığı şüphesi üzerinde duruluyor.
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