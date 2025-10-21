Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Batman Haberleri

        Batman'da çiftçilere yüzde 75 hibeli mercimek tohumu dağıtıldı

        Batman'ın Beşiri ilçesinde çiftçilere yüzde 75 hibeli mercimek tohumu desteği sağlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.10.2025 - 16:52 Güncelleme: 21.10.2025 - 16:54
        Batman'da çiftçilere yüzde 75 hibeli mercimek tohumu dağıtıldı
        Batman'ın Beşiri ilçesinde çiftçilere yüzde 75 hibeli mercimek tohumu desteği sağlandı.

        Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Tarım ve Orman Bakanlığınca Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi (TAKE) Projesi kapsamında 95 çiftçiye yüzde 75 hibeli 60 ton mercimek tohumu dağıtımı için tören düzenlendi.

        Kaymakam Muhammed Yılmaz, buradaki konuşmasında, tarımsal üretimin artırılması ve çiftçilerin desteklenmesinin önemini vurguladı.

        Dağıtımın ardından üreticilere mercimek ekimi ve bakımı konusunda bilgilendirme yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

