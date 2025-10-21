Batman'da çiftçilere yüzde 75 hibeli mercimek tohumu dağıtıldı
Batman'ın Beşiri ilçesinde çiftçilere yüzde 75 hibeli mercimek tohumu desteği sağlandı.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Tarım ve Orman Bakanlığınca Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi (TAKE) Projesi kapsamında 95 çiftçiye yüzde 75 hibeli 60 ton mercimek tohumu dağıtımı için tören düzenlendi.
Kaymakam Muhammed Yılmaz, buradaki konuşmasında, tarımsal üretimin artırılması ve çiftçilerin desteklenmesinin önemini vurguladı.
Dağıtımın ardından üreticilere mercimek ekimi ve bakımı konusunda bilgilendirme yapıldı.
