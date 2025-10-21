Batman'da çiftçilere yüzde 75 hibeli mercimek tohumu dağıtıldı

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Tarım ve Orman Bakanlığınca Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi (TAKE) Projesi kapsamında 95 çiftçiye yüzde 75 hibeli 60 ton mercimek tohumu dağıtımı için tören düzenlendi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.