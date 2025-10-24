Batman'da 8. Kitap Fuarı ve Kültür Sanat Festivali başladı

Batman'da "8. Kitap Fuarı ve Kültür Sanat Festivali" düzenlenen törenle açıldı.

Açılış törenine Vali ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp, kamu kurum temsilcileri, yayınevi temsilcileri, yazarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Canalp, açılışta yaptığı konuşmada, Batman'da okuma kültürünün güçlendiğini, kent genelinde tüm eğitim kurumlarında kütüphane kurulduğunu söyledi.

Batman Belediyesi ve İl Özel İdaresi kaynaklarıyla öğrencilere 1 milyon 200 bin kitabın dağıtıldığını ifade eden Canalp, 4'ü merkezde, 4'ü ilçelerde olmak üzere 8 büyük kütüphane yapıldığını belirtti.

Canalp, "Bu kütüphaneler tamamlandığında öğrencilerimiz kitaplarla daha güçlü bir şekilde buluşacak. Türkiye'nin her vilayetinde kütüphaneler var ancak en fazla ziyaretçi kabul eden kütüphane Batman'daki Şenay Aybüke Kütüphanesi'dir. Yaklaşık 1,5 milyon ziyaretçiyle Türkiye'nin en fazla ziyaret edilen kütüphanesi olma ünvanını elinde bulundurmaya devam ediyor." ifadelerini kullandı.