Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Batman Haberleri

        Batman'da 8. Kitap Fuarı ve Kültür Sanat Festivali başladı

        Batman'da "8. Kitap Fuarı ve Kültür Sanat Festivali" düzenlenen törenle açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.10.2025 - 15:49 Güncelleme: 24.10.2025 - 15:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        Batman'da 8. Kitap Fuarı ve Kültür Sanat Festivali başladı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Batman'da "8. Kitap Fuarı ve Kültür Sanat Festivali" düzenlenen törenle açıldı.

        Açılış törenine Vali ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp, kamu kurum temsilcileri, yayınevi temsilcileri, yazarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

        Canalp, açılışta yaptığı konuşmada, Batman'da okuma kültürünün güçlendiğini, kent genelinde tüm eğitim kurumlarında kütüphane kurulduğunu söyledi.

        Batman Belediyesi ve İl Özel İdaresi kaynaklarıyla öğrencilere 1 milyon 200 bin kitabın dağıtıldığını ifade eden Canalp, 4'ü merkezde, 4'ü ilçelerde olmak üzere 8 büyük kütüphane yapıldığını belirtti.

        Canalp, "Bu kütüphaneler tamamlandığında öğrencilerimiz kitaplarla daha güçlü bir şekilde buluşacak. Türkiye'nin her vilayetinde kütüphaneler var ancak en fazla ziyaretçi kabul eden kütüphane Batman'daki Şenay Aybüke Kütüphanesi'dir. Yaklaşık 1,5 milyon ziyaretçiyle Türkiye'nin en fazla ziyaret edilen kütüphanesi olma ünvanını elinde bulundurmaya devam ediyor." ifadelerini kullandı.

        Daha sonra 115 yayınevinin katıldığı 8. Kitap Fuarı ve Kültür Sanat Festivali'nin açılışı yapıldı.

        Yazar buluşmaları, imza günleri, söyleşiler, tiyatro oyunları, film gösterimleri, farklı yaş gruplarına yönelik atölyeler ve çocuk etkinliklerinin yer alacağı fuar, 10 gün sürecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Yüzyılın Konut Projesi'ni açıkladı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Yüzyılın Konut Projesi'ni açıkladı
        RTÜK Başkanlığı'na Mehmet Danış seçildi
        RTÜK Başkanlığı'na Mehmet Danış seçildi
        AKOM açıkladı! Sağanak ve fırtına ne kadar sürecek! 9 il için 'sarı' alarm!
        AKOM açıkladı! Sağanak ve fırtına ne kadar sürecek! 9 il için 'sarı' alarm!
        CHP'nin kurultay davasına ret kararı
        CHP'nin kurultay davasına ret kararı
        ABD: Gazze'de ateşkes tek seçenek
        ABD: Gazze'de ateşkes tek seçenek
        15 yaşındaki arkadaşını benzinle yaktı iddiası!
        15 yaşındaki arkadaşını benzinle yaktı iddiası!
        "Tedesco tam puan aldı!"
        "Tedesco tam puan aldı!"
        "Hasret'i boğup kuyuya attım!" 6. cinayetini itiraf etti!
        "Hasret'i boğup kuyuya attım!" 6. cinayetini itiraf etti!
        Emirhan Topçu duvar oldu!
        Emirhan Topçu duvar oldu!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'nda kritik mesajlar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'nda kritik mesajlar
        DNA testiyle kaderi değişti! Zeytin'den sevindiren haber
        DNA testiyle kaderi değişti! Zeytin'den sevindiren haber
        6 kilo 150 gram olarak doğdu
        6 kilo 150 gram olarak doğdu
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        İmamoğlu'na casusluk soruşturması
        İmamoğlu'na casusluk soruşturması
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Islanan telefonu pirince yatırmayın!
        Islanan telefonu pirince yatırmayın!
        Almanya’da 45, Türkiye’de 20 yıl prim
        Almanya’da 45, Türkiye’de 20 yıl prim
        Diş fırçanızı değiştireli 3 ay olduysa dikkat!
        Diş fırçanızı değiştireli 3 ay olduysa dikkat!
        Ünlü şarkıcı hortuma yakalandı
        Ünlü şarkıcı hortuma yakalandı

        Benzer Haberler

        Batman'da heyelanlar nedeniyle kapanan 55 yoldan 23'ü açıldı
        Batman'da heyelanlar nedeniyle kapanan 55 yoldan 23'ü açıldı
        Ayağını makineye kaptıran işçi ağır yaralandı
        Ayağını makineye kaptıran işçi ağır yaralandı
        Batman'da yasa dışı silah ticareti operasyonunda 2 zanlı tutuklandı
        Batman'da yasa dışı silah ticareti operasyonunda 2 zanlı tutuklandı
        Sason'da heyelandan kapanan yollar ulaşıma açılıyor
        Sason'da heyelandan kapanan yollar ulaşıma açılıyor
        Batman'da cipin çarptığı 2 kişi yaralandı
        Batman'da cipin çarptığı 2 kişi yaralandı
        Batman'da kamyonet, motosiklet ve elektrikli bisikletin çarpışması sonucu 6...
        Batman'da kamyonet, motosiklet ve elektrikli bisikletin çarpışması sonucu 6...