        Haberler Yerel Haberler Batman Haberleri

        Batman'da tarihi eser operasyonunda 802 sikke, 29 obje, 2 büst ve heykel ele geçirildi

        Batman'da düzenlenen tarihi eser operasyonunda, 802 sikke, 29 obje, 2 büst ve heykel ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.10.2025 - 14:10 Güncelleme: 25.10.2025 - 14:10
        Batman'da tarihi eser operasyonunda 802 sikke, 29 obje, 2 büst ve heykel ele geçirildi
        Batman’da düzenlenen tarihi eser operasyonunda, 802 sikke, 29 obje, 2 büst ve heykel ele geçirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince, "Anadolu Mirası Operasyonları" kapsamında Çamlıca Mahallesi'nde bir adrese operasyon düzenlendi.

        Adreste yapılan aramada, 802 sikke, 29 obje, 2 büst, heykel ve 2 dedektör ele getirildi.

        Batman Müze Müdürlüğü tarafından hazırlanan ekspertiz raporuna göre, ele geçirilen eserlerin Roma, Helenistik, Bizans, Osmanlı, Sasani, İslami ve Ermeni dönemlerine ait kültür varlıkları olduğu tespit edildi.

        Olayla ilgili M.K. hakkında adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

