        Haberler Yerel Haberler Batman Haberleri

        Batman'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

        Batman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2025 - 12:05 Güncelleme: 25.11.2025 - 12:05
        
        

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent girişinde durdurulan hafif ticari araçta arama gerçekleştirdi.

        Narkotik köpeği "Hector" ile yapılan aramada, aracın yedek tekerleği içine zulalanmış 10 kilogram skunk ve 2 kilogram metamfetamin ele geçirildi, 3 şüpheli yakalandı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

