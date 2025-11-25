Batman'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

Narkotik köpeği "Hector" ile yapılan aramada, aracın yedek tekerleği içine zulalanmış 10 kilogram skunk ve 2 kilogram metamfetamin ele geçirildi, 3 şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent girişinde durdurulan hafif ticari araçta arama gerçekleştirdi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.