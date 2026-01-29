Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Batman Haberleri Haberleri

        Batman'da bir tırda 51 kilo 300 gram toz esrar ele geçirildi

        Batman düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 51 kilo 300 gram toz esrar ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.01.2026 - 11:44 Güncelleme: 29.01.2026 - 11:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        Batman'da bir tırda 51 kilo 300 gram toz esrar ele geçirildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Batman düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 51 kilo 300 gram toz esrar ele geçirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Batman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar kapsamında kent girişinde durdurulan tırda arama yapıldı.

        Aramada, araçta zulalanmış 51 kilo 300 gram toz esrar ele geçirildi, bir şüpheli yakalandı.

        Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        AKOM'dan İstanbul için kar yağışı uyarısı! Tarih verdi
        AKOM'dan İstanbul için kar yağışı uyarısı! Tarih verdi
        "Yeraltında en az 1 trilyon dolar var"
        "Yeraltında en az 1 trilyon dolar var"
        Amazon'da sızan "Project Dawn" e-postası paniğe yol açtı
        Amazon'da sızan "Project Dawn" e-postası paniğe yol açtı
        Fenerbahçe, Avrupa'da zafer peşinde: İşte 11'ler!
        Fenerbahçe, Avrupa'da zafer peşinde: İşte 11'ler!
        Adana'da bir grup genç, başlık parasına karşı eylem düzenledi
        Adana'da bir grup genç, başlık parasına karşı eylem düzenledi
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Kanser hastası eşini öldürdü
        Kanser hastası eşini öldürdü
        Yazarlardan Galatasaray için flaş yorum: Okan Buruk'a yazar!
        Yazarlardan Galatasaray için flaş yorum: Okan Buruk'a yazar!
        Dilruba'nın katili: Linçten korkup balkondan atladım
        Dilruba'nın katili: Linçten korkup balkondan atladım
        İşte Galatasaray'ın muhtemel rakipleri!
        İşte Galatasaray'ın muhtemel rakipleri!
        Avukat 1 kilo uyuşturucuyla yakalandı!
        Avukat 1 kilo uyuşturucuyla yakalandı!
        Bu filmler NASA onaylı!
        Bu filmler NASA onaylı!
        Çareyi pankart açmakta buldu
        Çareyi pankart açmakta buldu
        Korkunç gece! Oğlunu öldürüp intihar etti
        Korkunç gece! Oğlunu öldürüp intihar etti
        İşsizlikte tarihi dip
        İşsizlikte tarihi dip
        "Hakkınızı helal edin"
        "Hakkınızı helal edin"
        Denizden çıkarılan paslı bir parça!
        Denizden çıkarılan paslı bir parça!
        Altın ve gümüş rekora doymuyor
        Altın ve gümüş rekora doymuyor
        "Trump hakkımda konuştukça, ölüm tehditleri artıyor"
        "Trump hakkımda konuştukça, ölüm tehditleri artıyor"
        Hangi işçi vergi beyannamesi verecek?
        Hangi işçi vergi beyannamesi verecek?

        Benzer Haberler

        Gercüş'te facianın eşiğinden dönüldü: Dev kaya elektrik direğine çarparak d...
        Gercüş'te facianın eşiğinden dönüldü: Dev kaya elektrik direğine çarparak d...
        Batman'da 1 milyon 200 bin liralık dolandırıcılıkta 2 tutuklama
        Batman'da 1 milyon 200 bin liralık dolandırıcılıkta 2 tutuklama
        Batman'da kendilerini polis olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan 2 zanlı tut...
        Batman'da kendilerini polis olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan 2 zanlı tut...
        Batman'da kuyumcu soygunu yalanıyla vurgun: 2 dolandırıcı yakalandı
        Batman'da kuyumcu soygunu yalanıyla vurgun: 2 dolandırıcı yakalandı
        Batman'da yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı
        Batman'da yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı
        Dondurucu soğuklarda yaban hayata umut oldular
        Dondurucu soğuklarda yaban hayata umut oldular