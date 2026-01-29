Batman'da bir tırda 51 kilo 300 gram toz esrar ele geçirildi

Batman düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 51 kilo 300 gram toz esrar ele geçirildi. Valilikten yapılan açıklamaya göre, Batman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar kapsamında kent girişinde durdurulan tırda arama yapıldı. Aramada, araçta zulalanmış 51 kilo 300 gram toz esrar ele geçirildi, bir şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.