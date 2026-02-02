Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Batman Haberleri Haberleri

        Batman'da okul servisleri denetlendi

        Batman'da taşımalı hizmet veren okul servisleri denetlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.02.2026 - 14:40 Güncelleme: 02.02.2026 - 14:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        Batman'da okul servisleri denetlendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Batman'da taşımalı hizmet veren okul servisleri denetlendi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, il genelinde jandarma trafik ekiplerince okul servis araçları ve sürücülerine yönelik denetim gerçekleştirildi.

        Denetimlerde, kış mevsimine yönelik tedbirler, öğrenci indirme-bindirme kuralları, emniyet kemeri kullanımı, servis araçlarında bulunması gereken ekipmanlar ile sürücü belgeleri kontrol edildi, sürücülere bilgilendirme yapıldı.

        Açıklamada, öğrencilerin güvenliğinin sağlanması amacıyla denetim ve bilgilendirme faaliyetlerinin kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kuyumcuda silahlı soygun! Müdahale eden bir polis vuruldu!
        Kuyumcuda silahlı soygun! Müdahale eden bir polis vuruldu!
        Baba ile kızı ölüme uyudu!
        Baba ile kızı ölüme uyudu!
        Üzerine koltuk düşen Ebrar öldü! Annesi kusurlu çıktı!
        Üzerine koltuk düşen Ebrar öldü! Annesi kusurlu çıktı!
        Dünya şok içinde: Epstein belgelerinde öne çıkanlar
        Dünya şok içinde: Epstein belgelerinde öne çıkanlar
        Beşiktaş'ta sıcak saatler!
        Beşiktaş'ta sıcak saatler!
        Doktor dehşet saçtı! Tartıştığı karısını 20 kez bıçakladı!
        Doktor dehşet saçtı! Tartıştığı karısını 20 kez bıçakladı!
        Kante'de geri sayım!
        Kante'de geri sayım!
        Altın ve bahise önlem alındı
        Altın ve bahise önlem alındı
        Fenerbahçe'de tek hedef galibiyet!
        Fenerbahçe'de tek hedef galibiyet!
        İstanbul'da kar havası... Peki yağacak mı? İşte o sorunun cevabı!
        İstanbul'da kar havası... Peki yağacak mı? İşte o sorunun cevabı!
        Trump'ın adı, 5 bin 300 Epstein dosyasında geçiyor
        Trump'ın adı, 5 bin 300 Epstein dosyasında geçiyor
        68. Grammy Ödülleri kırmızı halısından kareler...
        68. Grammy Ödülleri kırmızı halısından kareler...
        "G.Saray şampiyonluğa yürüyor"
        "G.Saray şampiyonluğa yürüyor"
        Ayakkabısına da saklamış! Bir ayda 41 kilo altın!
        Ayakkabısına da saklamış! Bir ayda 41 kilo altın!
        O an kamerada... İş başvurusunda şaşırtan olay!
        O an kamerada... İş başvurusunda şaşırtan olay!
        Togg'un yeni rengi Seyhan oldu
        Togg'un yeni rengi Seyhan oldu
        Değerli metallerde düşüş sürüyor
        Değerli metallerde düşüş sürüyor
        2 - 8 Şubat haftasında burçları neler bekliyor?
        2 - 8 Şubat haftasında burçları neler bekliyor?
        Taylor'ın ödünç hazinesi
        Taylor'ın ödünç hazinesi
        Şakaydı gerçek oldu, AI insanlığı tehdit ediyor!
        Şakaydı gerçek oldu, AI insanlığı tehdit ediyor!

        Benzer Haberler

        Sason'da yarıyıl tatili sonrası ilk ders zili çaldı
        Sason'da yarıyıl tatili sonrası ilk ders zili çaldı
        Feci kazadan burunları bile kanamadan kurtuldular
        Feci kazadan burunları bile kanamadan kurtuldular
        Sürdürülebilir Eğitim Sempozyumu, Batman'da düzenlenecek
        Sürdürülebilir Eğitim Sempozyumu, Batman'da düzenlenecek
        Kendisi küçük yüreği büyük: Minik Zeynep'in yeni doğan kuzuyu soğuktan koru...
        Kendisi küçük yüreği büyük: Minik Zeynep'in yeni doğan kuzuyu soğuktan koru...
        Batman'da 3 bin meşe palamudu toprakla buluşturuldu
        Batman'da 3 bin meşe palamudu toprakla buluşturuldu
        Batman'da otomobil şarampole yuvarlandı: 1 yaralı
        Batman'da otomobil şarampole yuvarlandı: 1 yaralı